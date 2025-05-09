Nvidia выпустит урезанную версию ИИ-чипа H20 для Китая из-за санкций США

Опубликовано 09 мая 2025, 11:001 мин.
Nvidia выпустит урезанную версию ИИ-чипа H20 для Китая из-за санкций СШАПродажи начнутся в июле, характеристики чипа снижены
Nvidia готовит к выпуску упрощенную версию своего чипа H20 для искусственного интеллекта (ИИ) специально для китайского рынка. Это решение связано с новыми экспортными ограничениями, введенными властями США, которые фактически запретили поставки исходной модели без специальной лицензии.
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По информации источников, модифицированный чип появится в Китае уже в июле. Nvidia уведомила об этом крупных клиентов в стране, включая ведущих поставщиков облачных вычислений. Новый вариант H20 будет иметь заметно сниженные характеристики, включая уменьшенный объем памяти. Некоторые заказчики смогут адаптировать модульную конфигурацию, чтобы немного варьировать производительность.
H20 был самым мощным ИИ-чипом, который Nvidia могла официально продавать в Китае после ужесточения экспортных правил в октябре 2023 года. Однако в прошлом месяце американские чиновники заявили, что теперь и для него потребуется специальное разрешение.
Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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