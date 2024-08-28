NVIDIA взрастила множество «бумажных» миллионеров, которые не могут покинуть компанию

Однако, несмотря на «бумажное» богатство, многие из них не могут уйти на заслуженный отдых и продолжают работать в крайне напряженных условиях.

Все дело в том, что с момента резкого роста акций с 2019 года, многие сотрудники, получившие акции в качестве компенсации, и вправду стали миллионерами. Но лишь на бумаге.

Их активы не могут быть реализованы до истечения четырехлетнего срока, когда акции становятся «востребованными».

Условия работы в NVIDIA включают долгие и напряженные дни, которые часто заканчиваются в час или два ночи, иногда семь дней в неделю. Сотрудники сообщают, что культура переработок, поощряемая генеральным директором Дженсеном Хуангом, вынуждает их работать на пределе возможностей, но не позволяет наслаждаться своим состоянием.

Несмотря на жесткие условия, увольняемость в компании остается низкой, особенно после достижения рыночной капитализации в $1 трлн.