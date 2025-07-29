Nvidia заказала 300 тысяч чипов H20 на фоне роста спроса в Китае

Изначально Nvidia не планировала возобновлять производство этих чипов. Однако визит главы компании Дженсена Хуана в Пекин в июле показал, что уровень спроса может оказаться выше ожиданий. Ранее он отмечал, что запуск новых производственных линий займет около девяти месяцев и будет зависеть от числа заказов.

Чип H20 был специально разработан для Китая после введения экспортных ограничений США в 2023 году. По мощности он уступает другим моделям Nvidia, таким как H100 и Blackwell, которые продаются вне Китая. Тем не менее, спрос на H20 остается высоким: только в 2024 году компания продала около миллиона таких чипов.

По оценкам, до нового заказа Nvidia имела на складах от 600 до 700 тысяч чипов H20. Сейчас компания также просит китайских клиентов предоставить дополнительную документацию, включая прогнозы заказов от конечных пользователей.