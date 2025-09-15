Nvidia заключила сделку на $6,3 млрд с CoreWeave для облачных мощностей

Сделка предусматривает, что Nvidia будет приобретать любые невостребованные ресурсы дата-центров, обеспечивая полное использование вычислительных мощностей для работы с искусственным интеллектом (ИИ).

CoreWeave управляет дата-центрами в США и Европе. Новый заказ формализован в рамках соглашения, заключённого в апреле 2023 года, и укрепляет стратегическое сотрудничество компаний в сфере облачных вычислений.

Соглашение позволяет Nvidia гарантировать наличие необходимых ресурсов для своих проектов по разработке и запуску искусственного интеллекта, а CoreWeave получает стабильный спрос на свои вычислительные мощности.