Nvidia заключила сделку на $6,3 млрд с CoreWeave для облачных мощностей

Опубликовано 15 сентября 2025, 23:341 мин.
Nvidia заключила сделку на $6,3 млрд с CoreWeave для облачных мощностейКомпания обеспечит покупку невостребованных ресурсов
Компания CoreWeave объявила о новой сделке с Nvidia на сумму $6,3 миллиарда, которая обеспечит покупку всех оставшихся облачных мощностей, не проданных клиентам. Соглашение действует до 13 апреля 2032 года и расширяет уже существующее партнёрство компаний.
Сделка предусматривает, что Nvidia будет приобретать любые невостребованные ресурсы дата-центров, обеспечивая полное использование вычислительных мощностей для работы с искусственным интеллектом (ИИ).
CoreWeave управляет дата-центрами в США и Европе. Новый заказ формализован в рамках соглашения, заключённого в апреле 2023 года, и укрепляет стратегическое сотрудничество компаний в сфере облачных вычислений.
Соглашение позволяет Nvidia гарантировать наличие необходимых ресурсов для своих проектов по разработке и запуску искусственного интеллекта, а CoreWeave получает стабильный спрос на свои вычислительные мощности.