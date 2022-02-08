NVIDIA заплатит более 1 миллиарда долларов из-за срыва покупки компании ARM

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NVIDIA заплатит более 1 миллиарда долларов из-за срыва покупки компании ARMИ не получит ничего взамен
NVIDIA всё же не смогла добиться разрешения на покупку британской ARM. Планировалось, что производитель видеокарт выкупит компанию за 66 млрд долларов.
Но невозможность приобрести технологического гиганта — не единственная проблема «зелёных». Оказалось, что NVIDIA теперь должна будет выплатить владельцу ARM — японскому холдингу SoftBank — до 1,25 млрд долларов неустойки.
Напомним, что впервые о намерении NVIDIA выкупить ARM стало известно в сентябре 2020 года. Тогда же начались необходимые проверки законности происходящего различными регуляторами. И вот, спустя более года, антимонопольные регуляторы в США, Великобритании и ЕС пришли к выводу, что сделка окажет слишком заметное воздействие на конкуренцию на рынке полупроводников.
Что интересно, свою озабоченность данной сделкой также высказали представители Google, Microsoft и Qualcomm — они даже обратились к антимонопольному регулятору США.
Источник: Financial Times