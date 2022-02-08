NVIDIA заплатит более 1 миллиарда долларов из-за срыва покупки компании ARM

Но невозможность приобрести технологического гиганта — не единственная проблема «зелёных». Оказалось, что NVIDIA теперь должна будет выплатить владельцу ARM — японскому холдингу SoftBank — до 1,25 млрд долларов неустойки.

Напомним, что впервые о намерении NVIDIA выкупить ARM стало известно в сентябре 2020 года. Тогда же начались необходимые проверки законности происходящего различными регуляторами. И вот, спустя более года, антимонопольные регуляторы в США, Великобритании и ЕС пришли к выводу, что сделка окажет слишком заметное воздействие на конкуренцию на рынке полупроводников.

Что интересно, свою озабоченность данной сделкой также высказали представители Google, Microsoft и Qualcomm — они даже обратились к антимонопольному регулятору США.