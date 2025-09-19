NVIDIA запустила собственный проект ИИ-автопилота — Robotaxi

Как сообщает 36Kr Auto, решение было озвучено на недавней общей встрече сотрудников. Руководить направлением назначена Ручи Баргава, старший директор компании с многолетним стажем.

По данным источников, Robotaxi будет строиться на принципиально новой технической базе. NVIDIA планирует использовать один end-to-end нейросетевой модуль, обучаемый на симуляциях с применением «мировых моделей».

Такой подход близок к стратегии Tesla с её системой FSD, где управление автомобилем максимально передаётся искусственному интеллекту без классической модульной архитектуры.

Важно отметить, что NVIDIA рассматривает Robotaxi не просто как бизнес-направление, а как технологический эталон для демонстрации возможностей своих решений.

Уже сейчас на базе платформы NVIDIA DRIVE AGX Thor разрабатывают системы автопилота такие компании, как BYD, GAC, Li Auto, Xiaomi, Volvo, IM Motors и Zeekr. В сегменте грузового транспорта с NVIDIA работают Aurora, Gatik, PlusAI и Waabi.