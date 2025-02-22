Nvidia запустила совместный ИИ-сервис для помощи в изучении языка жестов

ИИ-сервис предоставляет библиотеку знаков ASL, 3D-аватар учителя и инструмент, анализирующий записи с веб-камеры и обеспечивающий обратную связь в режиме реального времени для учащихся.

Пользователи Signs также могут добавлять свои видеоклипы с знаками ASL, чтобы расширить библиотеку данных. Nvidia планирует расширить библиотеку знаков до 400 000 видеоклипов для 1000 слов и сделать эти данные доступными для создания более доступных ИИ-приложений, функций видеоконференций и других инструментов.

«Это важный шаг для поддержки глухих и лиц с нарушениями слуха, а также для повышения доступности обучения ASL», — сообщает издание Quartz.