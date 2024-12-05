Nvidia запустит центр обработки данных в Италии

Проект пока не раскрывает свою полную стоимость, однако генеральный директор iGenius Ульян Шарка сообщил, что стартап уже привлёк 650 миллионов евро в этом году и продолжает собирать капитал для создания системы ИИ под названием «Colosseum». Этот центр станет важным шагом для iGenius, одной из немногих европейских ИТ-компаний с оценочной стоимостью более 1 миллиарда долларов.

Особенность iGenius в том, что компания разрабатывает открытые программные модели искусственного интеллекта для чат-ботов, которые она продает различным отраслям, включая банки и здравоохранение, при этом клиенты используют эти модели на собственной инфраструктуре. Для Colosseum стартап использует весь спектр программных решений Nvidia, включая Nvidia NIMS — инструмент, напоминающий магазин приложений для моделей ИИ.

Система Colosseum позволит компаниям с лёгкостью внедрять новые ИИ-модели, загружая их напрямую из каталога Nvidia,