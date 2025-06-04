NVIDIA запустит производство ИИ-чипов в США

На данный момент завод производит чипы по техпроцессу N4, охватывающему 5- и 4-нанометровые решения. Сейчас на площадке проходит проверка производственного процесса для ИИ-чипов NVIDIA. Ожидается, что они поступят в массовое производство в конце года. Apple, как крупнейший клиент, первой получит чипы с этого предприятия.

Активность на заводе сопровождается сообщениями о возможном росте цен на продукцию — до 30%. Это связывают с высокими затратами на производство в США, а также с почти полной загрузкой мощностей. По оценкам аналитиков, в месяц здесь производится около 15 000 12-дюймовых кремниевых пластин, и в ближайшее время объемы могут вырасти до 24 000.

Параллельно TSMC достигла значительного прогресса в разработке 2-нанометрового техпроцесса — уровень выхода годных чипов превысил 90% для памяти. Это означает, что из каждой пластины получается больше пригодных для работы микросхем, снижая потери.