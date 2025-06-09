Nvidia запустит тесты ИИ в финансах Британии

Песочница — это контролируемая среда, в которой компании могут испытывать инновационные идеи и сервисы без риска для клиентов и системы в целом. В новом проекте FCA предоставляет участникам доступ к вычислительным мощностям Nvidia и специализированному программному обеспечению.

Программа нацелена на поддержку финансовых организаций, которые только начинают работать с ИИ и не располагают собственными ресурсами для полноценной разработки. Кроме технической базы, участники смогут получить помощь в сборе данных и консультации по требованиям регулятора.

К участию приглашаются любые компании из сектора финансовых услуг, независимо от масштаба. Главная цель — ускорить внедрение ИИ в отрасли и, по словам регулятора, одновременно способствовать росту экономики и улучшению условий для потребителей.

По словам представителей Nvidia, финансовая сфера все активнее переходит на ИИ-технологии — особенно в аналитике данных, автоматизации и управлении рисками. Новый проект даст участникам возможность протестировать такие решения в изолированной и безопасной среде, не нарушая нормативных требований.

Тестирование начнется в октябре.