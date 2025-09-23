Nvidia заверила клиентов, что сделка с OpenAI не повлияет на поставки

Ранее Nvidia и OpenAI подписали соглашение о намерениях по сделке стоимостью до 100 млрд долларов. В рамках сотрудничества планируется построить дата-центры с чипами Nvidia и мощностью не менее 10 гигаватт. Эти мощности будут использоваться для разработки и работы искусственного интеллекта.

За последние годы чипы Nvidia стали крайне востребованными на рынке. Центры обработки данных по всему миру стремятся получить как можно больше продукции компании. Это привело к резкому росту продаж и капитализации Nvidia, которая сейчас оценивается почти в 4,5 трлн долларов.