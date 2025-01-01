Nvidia завершила сделку по приобретению израильского ИИ-стартапа Run: ai

Ранее европейский регулятор высказывал опасения, что приобретение может усилить контроль Nvidia над рынком графических процессоров (GPU), которые активно используются в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Nvidia уже занимает около 80% рынка графических процессоров для AI. Однако, после детального изучения, комиссия пришла к выводу, что сделка не нарушает конкуренцию.

Кроме того, сделка находится под расследованием Министерства юстиции США. Американские и европейские регуляторы всё чаще усиливают контроль за слияниями и поглощениями крупных технологических компаний, опасаясь снижения конкуренции и появления монополий.

Run: ai, со своей стороны, объявила о планах открыть доступ к своему программному обеспечению на условиях open-source. Это позволит использовать их решения не только с GPU Nvidia, но и с другими компонентами, создавая более открытую и конкурентную экосистему для разработки искусственного интеллекта.