NXTABL: журнальный столик с экраном, о котором вы даже не подозревали

Представьте, что вы можете устроить вечер настольных игр, не заботясь о настройке и не имея дело с «грязными» игровыми досками. NXTABL позволяет загружать классические игры, такие как «Монополия», прямо на стол, устраняя необходимость в физических компонентах. Кроме того, совместимость с Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series S/X обеспечивает более широкие игровые возможности.

При этом NXTABL легко интегрируется с Google Assistant и Amazon Alexa, превращая ваш журнальный столик в центр управления умным домом. И не забывайте про беспроводную зарядку и матовое закаленное стекло AG.

В течение ограниченного времени вы можете приобрести этот столик всего за 799 долларов на Kickstarter.