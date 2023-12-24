NXTABL: журнальный столик с экраном, о котором вы даже не подозревали

NXTABL: журнальный столик с экраном, о котором вы даже не подозревалиИ поесть, и посмотреть
Gizmochina поведало о журнальном столике NXTABL, который органично сочетает в себе «стиль и функциональность». Этот футуристический столик оснащен 43-дюймовым сенсорным 4K-дисплеем, превращающим вашу гостиную в высокотехнологичный центр развлечений.
Прошли времена обычных журнальных столиков, которые служат только для декоративных целей. NXTABL переосмысливает ваше жизненное пространство, оснащаясь операционной системой Android с мощным 128 Гб ROM + 8 Гб RAM.
Представьте, что вы можете устроить вечер настольных игр, не заботясь о настройке и не имея дело с «грязными» игровыми досками. NXTABL позволяет загружать классические игры, такие как «Монополия», прямо на стол, устраняя необходимость в физических компонентах. Кроме того, совместимость с Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series S/X обеспечивает более широкие игровые возможности.
При этом NXTABL легко интегрируется с Google Assistant и Amazon Alexa, превращая ваш журнальный столик в центр управления умным домом. И не забывайте про беспроводную зарядку и матовое закаленное стекло AG.
В течение ограниченного времени вы можете приобрести этот столик всего за 799 долларов на Kickstarter.