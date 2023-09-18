«Нынешний ИИ — это лишь этап»: основатель DeepMind рассказал о будущем технологии

В свежем интервью он поделился своими мыслями о том, что следующим этапом будет интерактивный ИИ, способный выполнять задачи, заданные пользователем.

Сулейман также выразил уверенность в том, что регулирование ИИ не представляет большой проблемы и считает, что технология может быть использована для блага человечества.

Основатель DeepMind заявил, что следующим этапом в развитии ИИ будет создание ботов, которые не просто общаются, но и выполняют конкретные задачи. Он уверен, что будущее принадлежит интерфейсам, основанным на разговорах с ИИ, а не на кликах и кнопках.

Сулейман не сомневается в том, что ИИ может быть использован для блага. Он видит потенциал в том, чтобы технология отражала наши лучшие качества и принимала решения более последовательно и справедливо, чем человек.