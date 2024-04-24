Нью-Йорк привлечёт японских поставщиков к развитию мегафабрики полупроводников

В связи с этим Хоуп Найт, глава Empire State Development (ESD), агентства по экономическому развитию Нью-Йорка, прибыла с рабочим визитом в Японию для договорённостей с некоторыми японскими поставщиками микросхем для Micron Technology. Найт стремится заручиться инвестициями и технологической поддержкой японских производителей микросхем, названия которых не раскрываются.

Чиновник заявила, что многие компании, с которыми она провела переговоры, «очень рады возможности» инвестирования в развитие полупроводниковой промышленности в штате Нью-Йорк и разместиться здесь в рамках сотрудничества с Micron Technology по развитию мегафабрики.

Сумма строительства мегафабрики составляет $100 млрд, и это один из шагов по реализации закона CHIPS and Science Act, создающего экономические стимулы для производства чипов в США.