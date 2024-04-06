Нью-Йоркские аэропорты перестали работать из-за землетрясения

Опубликовано 06 апреля 2024, 01:52
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Нью-Йоркские аэропорты перестали работать из-за землетрясенияИх работу приостановили для проверки
После землетрясения магнитудой 4,8, случившегося 5 апреля в штате Нью-Джерси в США, губернатор штата Нью-Йорк объявила о приостановке работы двух аэропортов — имени Джона Кеннеди (JFK) и Ньюарк.
JFK находится в Нью-Йорк Сити, а Ньюарк относится к штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила о необходимости проведения проверки безопасности аэропортов после землетрясения для выявления возможных последствий.
5 апреля в штате Нью-Джерси была зафиксирована сейсмическая активность, переросшая в землетрясение магнитудой 4,8. Толчки ощущались от Филадельфии до Бостона, включая нью-йоркский Манхэттен. Губернатор оценила произошедшее землетрясение как наиболее мощное за последние 100 лет.