Нью-Йоркские аэропорты перестали работать из-за землетрясения

JFK находится в Нью-Йорк Сити, а Ньюарк относится к штатам Нью-Йорк и Нью-Джерси. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила о необходимости проведения проверки безопасности аэропортов после землетрясения для выявления возможных последствий.

5 апреля в штате Нью-Джерси была зафиксирована сейсмическая активность, переросшая в землетрясение магнитудой 4,8. Толчки ощущались от Филадельфии до Бостона, включая нью-йоркский Манхэттен. Губернатор оценила произошедшее землетрясение как наиболее мощное за последние 100 лет.