Наука и технологии
16:50, 19 декабря 2023
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Нью-Йоркский чиновник использовал ИИ, чтобы отвечать журналистам

Современные проблемы и не менее современные их решения

Сьюзан Жуанг, недавно избранный демократ, который будет представлять 43-й округ Совета Бруклина, призналась, что использовала искусственный интеллект для ответов на вопросы, заданные местным новостным изданием.

Чжуан призналась, что использовала искусственный интеллект в качестве инструмента для улучшения понимания, ссылаясь на то, что английский не является ее родным языком. Споры возникли, когда ее ответы, особенно на вопрос «Что делает человека жителем Нью-Йорка?», вызвали подозрения. Проверив текст с помощью ИИ-инструмента Copyleaks на плагиат, издание NYPost предположило, что ответ мог быть сгенерирован искусственным интеллектом.

Хотя пока неясно, использовала ли Чжуан искусственный интеллект для всех ответов, это признание вызвало дискуссию о том, насколько уместно использование искусственного интеллекта политиками. Чжуан, признав свой иммигрантский статус, выступила в защиту такого использования, заявив, что оно способствует более глубокому пониманию, особенно когда английский не является основным языком.

Поскольку роль искусственного интеллекта в политике становится все более заметной, случай Чжуан поднимает вопросы об этических границах использования технологий для формирования политических нарративов.

The Verge обратился за дальнейшими разъяснениями, ожидая получить информацию о степени влияния ИИ на ответы Чжуан.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#искусственный интеллект
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#Нью-Йорк
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