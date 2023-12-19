Нью-Йоркский чиновник использовал ИИ, чтобы отвечать журналистам

Чжуан призналась, что использовала искусственный интеллект в качестве инструмента для улучшения понимания, ссылаясь на то, что английский не является ее родным языком. Споры возникли, когда ее ответы, особенно на вопрос «Что делает человека жителем Нью-Йорка?», вызвали подозрения. Проверив текст с помощью ИИ-инструмента Copyleaks на плагиат, издание NYPost предположило, что ответ мог быть сгенерирован искусственным интеллектом.

Хотя пока неясно, использовала ли Чжуан искусственный интеллект для всех ответов, это признание вызвало дискуссию о том, насколько уместно использование искусственного интеллекта политиками. Чжуан, признав свой иммигрантский статус, выступила в защиту такого использования, заявив, что оно способствует более глубокому пониманию, особенно когда английский не является основным языком.

Поскольку роль искусственного интеллекта в политике становится все более заметной, случай Чжуан поднимает вопросы об этических границах использования технологий для формирования политических нарративов.

The Verge обратился за дальнейшими разъяснениями, ожидая получить информацию о степени влияния ИИ на ответы Чжуан.