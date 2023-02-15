Ньютон не был первым: Леонардо да Винчи открыл закон всемирного тяготения на 100 лет раньше

В записной книжке художника и инженера содержались описания экспериментов, которые показали, что он понимал влияние гравитации на падающие предметы, установил взаимосвязь между гравитацией и ускорением, а также рассчитал ускорение свободного падения с точностью около 97% от современного значения.

Например, в записях да Винчи описан эксперимент, в котором кувшин с водой или гранулированным материалом перемещали по прямой траектории параллельно земле, где его содержимое выливалось или высыпалось. Да Винчи отметил, что материал ускорялся, а не падал с постоянной скоростью.