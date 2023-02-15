Ньютон не был первым: Леонардо да Винчи открыл закон всемирного тяготения на 100 лет раньше

Ньютон не был первым: Леонардо да Винчи открыл закон всемирного тяготения на 100 лет раньшеНеожиданный поворот
Группа учёных из Калифорнийского технологического института обнаружили, что Леонардо да Винчи проводил эксперименты, доказывающие закон всемирного тяготения. Причём сделано это было до появления соответствующих работ Галилео Галилея и Исаака Ньютона.
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В записной книжке художника и инженера содержались описания экспериментов, которые показали, что он понимал влияние гравитации на падающие предметы, установил взаимосвязь между гравитацией и ускорением, а также рассчитал ускорение свободного падения с точностью около 97% от современного значения.
Например, в записях да Винчи описан эксперимент, в котором кувшин с водой или гранулированным материалом перемещали по прямой траектории параллельно земле, где его содержимое выливалось или высыпалось. Да Винчи отметил, что материал ускорялся, а не падал с постоянной скоростью.
MIT
В Калифорнийском технологическом институте заявили, что авторы открытия надеются, что их работа поможет «осветить связь между наукой и искусством» и стимулировать дальнейшие междисциплинарные исследования.