О чём говорят регулярные боли ступней у диабетиков

При таких состояниях эксперты советуют незамедлительно обращаться к врачу, потому что это звоночки опасных осложнений. Запущенное состояние может привести даже к ампутации ноги.

Причины кроются в различных осложнениях, вызываемых диабетом. Как правило, это повреждения нервов, из-за чего ощущается онемение ступней. Вместе с этим могут появляться боли в ступнях, ногах и руках, а онемения могут привести к потере чувствительности ступней.

При таких состояниях на кости, суставы и кожу стопы при ходьбе оказывается давление, в силу которого кожа повреждается и могут появляться язвы. Вслед за этим повреждаются кровеносные сосуды и начинаются сбои в работе иммунной системы, что приводит к медленному и плохому заживлению ран.

На этом фоне может начаться развитие гангрены. И если её не удастся остановить, единственное что может помочь, чтобы спасти жизнь пациента, — ампутация ноги. Врачи призвали людей с диабетом тщательно следить за своим здоровьем.