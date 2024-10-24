О делах Tesla рассказал биткоин: компания сохранила запасы криптовалюты

Все средства компания распределила между семью анонимными адресами. Сделано это было 16 октября. По информации Arkham, на этих кошельках хранятся биткоины с балансами от 1100 до 2109,3 BTC.

Зачем это сделано, остаётся загадкой. Согласно оценкам агентства BitcoinTreasuries, Tesla — четвёртый по величине резервов корпоративный владелец BTC. Аналитики платформы считают, что собственных биткоинов у Tesla порядка 9720.