О делах Tesla рассказал биткоин: компания сохранила запасы криптовалюты

Опубликовано 24 октября 2024, 23:591 мин.
О делах Tesla рассказал биткоин: компания сохранила запасы криптовалютыКомпания владеет внушительной суммой
Arkham, платформа для анализа и синтеза данных о деятельности в блокчейне сообщила, что Tesla продолжает удерживать 11 509 биткоинов на общую сумму $770 млн по текущему курсу $66 855.
Все средства компания распределила между семью анонимными адресами. Сделано это было 16 октября. По информации Arkham, на этих кошельках хранятся биткоины с балансами от 1100 до 2109,3 BTC.
Зачем это сделано, остаётся загадкой. Согласно оценкам агентства BitcoinTreasuries, Tesla — четвёртый по величине резервов корпоративный владелец BTC. Аналитики платформы считают, что собственных биткоинов у Tesla порядка 9720.