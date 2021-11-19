О каких нарушениях в организме говорит «жирная» кровь

“Жирной” называют кровь, которая содержит в себе повышенный уровень жиров. Отмечается, что не всегда плохой результат этого анализа говорит о наличии болезни. Так, зачастую хилезная кровь обусловлена недостатками в рационе — человек поел много жирной пищи или съел ее незадолго до сдачи анализа.

Однако, в ряде случаев “жирная” кровь говорит о нарушениях в обмене веществ.

“Подобные ситуации чаще встречаются у людей полных, с нарушенным холестериновым обменом, когда избыточный жир не успевает перерабатываться соответствующими ферментными системами организма и циркулирует в крови, приводя к некоторым заболеваниям. Наиболее известное – это атеросклероз, когда жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет и вызывают довольно драматичные проблемы со здоровьем”, — предупредил гематолог.

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