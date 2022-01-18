О какой более серьёзной проблеме говорят трудности со сном

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О какой более серьёзной проблеме говорят трудности со сномТак что стоит быть внимательнее к тому, легко ли вам засыпать
В сети появился материал, в котором старий врач The Independent Pharmacy Дон Грант рассказал о том, предвестниками какой более серьёзной проблемы могут быть трудности со сном.
По словам специалиста, неспособность быстро засыпать или наоборот слишком долгий сон могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем. В том числе о повышенном холестерине.
Зачастую трудности с засыпанием или необычайно продолжительный сон у человека могут указывать на опасное состояние повышенного холестерина, проявляясь как один из ранних признаков проблемы.
Дон Грант
Эксперт подчеркнул, что высокий холестерин может быть причиной изменений в функционировании тела человека. В том числе влияющие на его сон. При этом медик уточнил, что наличие подобных симптомов не является 100% признаком проблем с уровнем холестерина, но если человек заметил у себя что-то подобное, стоит обратиться к врачу и сдать анализы.
Источник: МедикФорум