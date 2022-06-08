О какой болезни могут говорить частые ночные кошмары

Всё дело в том, что страшные сны являются потенциальными предвестниками болезни Паркинсона. К такому выводу специалисты пришли в результате долгосрочного исследования с участием почти 4 тыс мужчин в возрасте от 67 лет.

Что интересно, на самом старте эксперимента, ни один из наблюдаемых не имел дела с данной болезнью. Но уже через семь лет её диагностировали 91 человеку.

Напомним, что болезнь Паркинсона является вторым по распространенности нейродегенеративное заболевание в мире. По данным учёных, всего от него страдают 1-2% взрослого населения планеты старше 60 лет.