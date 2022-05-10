О какой неизлечимой болезни может говорить головная боль после еды

По словам российского врача-терапевта Оксаны Хамицевой, подобный симптом может говорить о наличии у человека сахарного диабета, аллергии и даже реакции на токсические вещества.

При этом в случае, если головная боль вызвана сахарным диабетом, то в организме происходит нарушение выработки инсулина при приёме пищи. Вместе с тем пациента сначала сталкивается с резкой гипергликемией (повышением сахара в крови), а затем наступает гипогликемия (его падение). Это и приводит к энергетическому голоданию головного мозга, сигналом чего является головная боль.

Напомним, что ранее отечественный врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о скрытых симптомах диабета. К ним она отнесла низкую чувствительность рук и ног.