О повышенном холестерине предупредит боль в пальцах рук

По словам врача, причина болезненных ощущений или покалываний — скопление холестерина в кровеносных артериях. Это опасно, потому что может привести к инсульту или инфаркту.

Также на повышенный холестерин указывают ксантомы — жировые отложения под кожей в виде плоских шишек. Размером они могут быть с булавочную головку или виноградину, бывают жёлтого или оранжевого цвета.

По словам Агравала, чтобы не допустить повышения холестерина, необходимо правильно питаться и заниматься спортом.