О повышенном холестерине предупредит боль в пальцах рук

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О повышенном холестерине предупредит боль в пальцах рукЭто опасный симптом
Важным симптомом, сигнализирующим о повышенном холестерине, являются боль и покалывания в пальцах рук и ног. Об этом рассказал врач общей практики Рахул Агравал.
По словам врача, причина болезненных ощущений или покалываний — скопление холестерина в кровеносных артериях. Это опасно, потому что может привести к инсульту или инфаркту.
Также на повышенный холестерин указывают ксантомы — жировые отложения под кожей в виде плоских шишек. Размером они могут быть с булавочную головку или виноградину, бывают жёлтого или оранжевого цвета.
По словам Агравала, чтобы не допустить повышения холестерина, необходимо правильно питаться и заниматься спортом.
Источник: Express