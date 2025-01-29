Как и многие страны Ближнего Востока, ОАЭ сильно зависят от опреснения воды, что значительно дороже, чем метод облачного посева. По словам Абдуллы аль-Мандуса, директора Национального центра метеорологии ОАЭ, опреснение стоит в 25 раз дороже облачного посева. С помощью новых технологий эффективность облачного посева, который сейчас использует соляные ракеты, может быть увеличена в три раза. В перспективе предполагается, что с использованием электрических импульсов осадки можно будет увеличить в девять раз.

На данный момент НЦМ проводит испытания обеих технологий, и если результаты окажутся успешными, они могут быть внедрены в стране. Однако для сбора увеличившихся осадков потребуется модернизация инфраструктуры. В ОАЭ уже разрабатывается план по улучшению существующих дамб и водоемов, а также возможному строительству новых объектов.

Кроме того, в стране отмечают проблемы с инфраструктурой для управления избыточными осадками. Это стало особенно очевидно после того, как сильные дожди вызвали затопления в Дубае в прошлом году.

Также стоит отметить, что использование соляных частиц и ракет, прикрепленных к загрязняющим самолетам, вызывает беспокойство по поводу экологического воздействия. Национальный центр метеорологии регулярно проводит анализ почвы на наличие солей, образующихся в результате облачного посева, чтобы следить за возможным вредом для экосистемы.