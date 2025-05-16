ОАЭ построят крупнейший за пределами США ИИ-кампус

Центр площадью более 25 квадратных километров будет расположен в Абу-Даби и получит мощность в 5 гигаватт — этого достаточно, чтобы обслуживать до 2,5 миллиона самых мощных чипов Nvidia. Хотя точные детали о типе используемых микросхем не раскрываются, источники утверждают, что речь идет о поставках до полумиллиона передовых чипов в год, начиная с 2025 года.

Ранее ОАЭ сталкивались с ограничениями на покупку американских технологий из-за тесных торговых связей с Китаем. Теперь, по словам представителя США Говарда Латника, американские компании будут управлять дата-центрами и оказывать облачные услуги в регионе. Это условие стало частью мер безопасности, прописанных в соглашении. Также в рамках договора Эмираты обязались привести свое законодательство в области нацбезопасности в соответствие с американскими нормами.