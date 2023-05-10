ОАЭ призвали полностью прекратить выброс метана при добыче нефти к 2030 году

По словам чиновника, это позволит эффективнее бороться с изменениями климата, но для этого необходимо создать глобальную климатическую экосистему. Султан аль-Жабер обратил внимание и на необходимость ускорить разработку и внедрение технологий по улавливанию и хранению углерода. Некоторые из таких разработок находятся в экспериментальной стадии.

«В течение почти пяти месяцев, в рамках нашей подготовки к COP28, мы с командой активно участвовали в обсуждениях, где я услышал много голосов из стран глобального юга, ведущих экономик, гражданского общества и бизнес-сообщества. То, чего по-прежнему не хватает — единой полноценной экосистемы, которая объединит всех ведущих игроков», — заявил представитель ОАЭ.