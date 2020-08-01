ОАЭ запустили свою первую атомную станцию

”Сегодня публично объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире на станции Barakah в Абу-Даби. Специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию по запуску”, - поделился премьер ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум на своей официальной странице в Twitter.

Предполагается, что страна будет использовать силы четырех атомных электростанций, благодаря чему будет восполнена четверть потребности государства электроэнергии, причем экологичным и безопасным методом.

Как сообщается, АЭС в Бараке будет состоять из четырех энергоблоков, мощность которых достигает 5,6 мегаватт.