В Подмосковье показали, как технологии меняют энергетику и работу коммунальщиков

За последние два года потребление электроэнергии в регионе выросло на 8%. Ежегодно к сетям подключают около 80 тысяч новых объектов. Министр энергетики России Сергей Цивилев подчеркнул, что опыт Московской области в внедрении инноваций должен изучаться другими регионами, пишет 360.ru.

Особое внимание уделено коттеджным посёлкам и СНТ, которые потребляют почти треть электроэнергии региона. Для повышения надёжности 60% их сетей переданы сетевым компаниям. Планируется, что при межевании владельцы участков будут предоставлять схемы инженерных сетей.

Важной темой стала подготовка кадров. Губернатор отметил необходимость модернизации колледжей, закупки современного оборудования и привлечения преподавателей-практиков для обеспечения студентов актуальными компетенциями.

В августе в регионе запущен Единый центр управления ЖКХ, где собираются данные с датчиков котельных, насосных станций и других объектов. Это позволяет оперативно реагировать на аварии и информировать жителей о сроках ремонта. Для анализа данных используется искусственный интеллект.

На форуме представили новейшие разработки, включая мобильные приложения для осмотра оборудования, умные счётчики и системы перераспределения энергии. Эти решения направлены на повышение эффективности и надёжности энергоснабжения в регион