Объединённые Арабские Эмираты запустят свой спутник на российском носителе

Спутник будет запущен на российской ракете-носителе «Союз-2.1б». Запуск состоится 27 июня в 14:34 по мск.

PHI-Demo — совместный проект ОАЭ и Великобритании, предназначенный для развёртывания связи IoT, которую поддерживают устройства, работающие в сетях пятого поколения 5G.