Наука и технологии
20:04, 21 июня 2023
1 мин.

Объединённые Арабские Эмираты запустят свой спутник на российском носителе

С космодрома Восточный

Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида сообщил, что по инициативе Объединённых Арабских Эмиратов в России с космодрома Восточный состоится запуск спутника PHI-Demo.

Объединённые Арабские Эмираты запустят свой спутник на российском носителе

Фото: Mohammed Bin Rashid Space Center

Спутник будет запущен на российской ракете-носителе «Союз-2.1б». Запуск состоится 27 июня в 14:34 по мск.

PHI-Demo — совместный проект ОАЭ и Великобритании, предназначенный для развёртывания связи IoT, которую поддерживают устройства, работающие в сетях пятого поколения 5G.

Новости партнеров
Новости партнеров