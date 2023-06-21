Объединённые Арабские Эмираты запустят свой спутник на российском носителе

20:04, 21 июня 2023
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Объединённые Арабские Эмираты запустят свой спутник на российском носителеС космодрома Восточный
Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида сообщил, что по инициативе Объединённых Арабских Эмиратов в России с космодрома Восточный состоится запуск спутника PHI-Demo.
Фото: Mohammed Bin Rashid Space Center
Спутник будет запущен на российской ракете-носителе «Союз-2.1б». Запуск состоится 27 июня в 14:34 по мск.
PHI-Demo — совместный проект ОАЭ и Великобритании, предназначенный для развёртывания связи IoT, которую поддерживают устройства, работающие в сетях пятого поколения 5G.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
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