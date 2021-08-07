Обещание Apple не "сливать" информацию с iPhone третьим лицам продержалось всего 2.5 года

Обещание Apple не "сливать" информацию с iPhone третьим лицам продержалось всего 2.5 годаПравило "Что происходит на вашем iPhone, остается на вашем iPhone” больше не работает
Ранее американская компания делала упор на конфиденциальность своих устройств, выделяясь на фоне других представителей рынка. К примеру, для работы приложения Maps не требуется столько разрешений, сколько нужно его аналогу от Google, iMessages же, в свою очередь, защищается сквозным шифрованием, в то время как Siri обрабатывает запросы локально. Face ID же называли чуть не самой безопасной схемой аутентификации в смартфоне.
Итак, если еще 2,5 года назад компания обещала, что не станет продавать персональные данные пользователей, то сейчас же у компании, судя по всему, изменились приоритеты. Так, на днях Apple объявила о том, что начнет сканировать смартфоны пользователей США на предмет наличия детского порно. В случае выявления в iCloud файлов из базы запрещенного контента — информация о владельце такого смартфона будет направлена в организацию, занимающейся защитой детей от сексуального насилия.