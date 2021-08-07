Обещание Apple не "сливать" информацию с iPhone третьим лицам продержалось всего 2.5 года

Ранее американская компания делала упор на конфиденциальность своих устройств, выделяясь на фоне других представителей рынка. К примеру, для работы приложения Maps не требуется столько разрешений, сколько нужно его аналогу от Google, iMessages же, в свою очередь, защищается сквозным шифрованием, в то время как Siri обрабатывает запросы локально. Face ID же называли чуть не самой безопасной схемой аутентификации в смартфоне.

Итак, если еще 2,5 года назад компания обещала, что не станет продавать персональные данные пользователей, то сейчас же у компании, судя по всему, изменились приоритеты. Так, на днях Apple объявила о том, что начнет сканировать смартфоны пользователей США на предмет наличия детского порно. В случае выявления в iCloud файлов из базы запрещенного контента — информация о владельце такого смартфона будет направлена в организацию, занимающейся защитой детей от сексуального насилия.