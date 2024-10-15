Обещанная миссия по изучению Европы — спутника Юпитера — наконец стартовала

Europa Clipper — АМС, разработанная NASA, является основой миссии по изучению Европы — луны Юпитера. Задача миссии — определение толщины коры Европы и её структуры, а также окончательное подтверждение наличия на спутнике океана. В случае наличия океана, аппарат должен оценить его параметры, состав и потенциальную обитаемость.

Также учёных интересуют геологические процессы на Европе, ответственные за морфологию коры и возникновение гейзеров.

Для этих целей Europa Clipper оснащена огромными развёртываемыми пятисегментными солнечными батареями, размер каждой составляет 14,2 × 4,1 метра.

Общая стартовая масса АМС — около шести тонн, почти 50% массы — запасы топлива для 24 двигателей. Оборудование состоит из девяти приборов: оптические и инфракрасные камеры, ультрафиолетовый спектрограф, инфракрасный спектрометр, магнитометр, радарный инструмент, прибор для исследования плазмы и ионосферы, масс-спектрометр, датчик пыли и радиоэксперимент для исследования гравитационного поля спутника.

Ракета со станцией стартовала в 19:06 мск с площадки в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Вторая ступень должна совершить два включения двигателей для выведения АМС на перелётную траекторию. К Европе станция прибудет в 2030 году. После выведения аппарата на орбиту Европы начнётся собственно научная работа миссии.