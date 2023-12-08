Обезличенные данные россиян всё равно могут привести к раскрытию личности

Персональные данные, которые были обезличены, всё равно могут касаться конкретного человека. Это говорит замглавы Роскомнадзора, Милош Вагнер. Даже при попытках сделать данные анонимными, они всё равно сохраняют свой характер, и при наличии дополнительной информации можно определить, о ком идёт речь. Хотя процесс обезличивания снижает риски негативного использования данных, для их восстановления требуется время, ресурсы и специальные знания.

Вагнер отмечает, что вопрос об обезличивании персональных данных должен регулироваться законодательством. С одной стороны, это предостерегает от неправомерного использования информации. С другой стороны, сфера информационных технологий нуждается в таких данных, поэтому открытый доступ к ним важен. Законопроект о обезличивании персональных данных обсуждался в Госдуме, и замглавы Роскомнадзора поддерживает его принятие.

Ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Александр Шойтов, высказал мнение, что закон о обезличивании персональных данных может быть принят в России до конца 2023 года. Поправки к закону «О персональных данных» были представлены в Госдуму в 2020 году, и в 2023 году Минцифра разработало новую версию этих поправок, которые задумывались для определения принципов работы бизнеса с обезличенной личной информацией.