Обезвреживание авиабомбы времён Второй мировой войны попало на видео

Авиабомба была найдена в Севастополе. Сотрудники МЧС выяснили, что радиус поражения бомбы охватывает 50 ближайших с ней домой, в связи с чем людей на время проведения спецоперации по ее обезвреживанию эвакуировали.

”Было эвакуировано более 600 человек из числа жителей, в том числе 97 детей. Также было организовано перекрытие автомобильных дорог, отключение электричества, выставление постов безопасности”, - поделился информацией начальник Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по городу Севастополю Сергей Куртуков.

По итогу специалисты освободили авиабомбу из толщи скалы с последующей транспортировкой к месту временного хранения. В скором времени, к слову, она будет ликвидирована.