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Обезвреживание авиабомбы времён Второй мировой войны попало на видео
Речь о немецкой авиабомбе SD-50
Вчера специалистами МЧС РФ было проведено обезвреживание авиабомбы времён Второй мировой войны. Речь о немецкой авиабомбе SD-50, застрявшей в толще скалистого массива.
Авиабомба была найдена в Севастополе. Сотрудники МЧС выяснили, что радиус поражения бомбы охватывает 50 ближайших с ней домой, в связи с чем людей на время проведения спецоперации по ее обезвреживанию эвакуировали.
”Было эвакуировано более 600 человек из числа жителей, в том числе 97 детей. Также было организовано перекрытие автомобильных дорог, отключение электричества, выставление постов безопасности”, - поделился информацией начальник Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по городу Севастополю Сергей Куртуков.
По итогу специалисты освободили авиабомбу из толщи скалы с последующей транспортировкой к месту временного хранения. В скором времени, к слову, она будет ликвидирована.