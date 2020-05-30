Обезьяны напали на ученого и украли у него образцы крови, зараженной COVID-19

Кроме того, согласно опубликованным изданием Times of India данным, инцидент попал в камеру, благодаря чему выяснилось, что одна из обезьян открыла одну пробирку, попробовав содержимое на вкус. Сообщается, что всего обезьянами было похищено четыре образца крови пациентов с коронавирусом, которые находятся на лечении в местном колледже.

На данный момент ученые не пришли к однозначному выводу, может ли инфицированная кровь негативно повлиять на обезьян. Однако отмечается, что лабораторные исследования позволили выяснить, что некоторые виды обезьян действительно способны заразиться коронавирусной инфекцией. Более того, симптоматика животных схожа с той, которой подвержены люди.