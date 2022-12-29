«Обгоним Apple»: Илон Маск обещал сделать Tesla самой дорогой компанией планеты

«Обгоним Apple»: Илон Маск обещал сделать Tesla самой дорогой компанией планетыХочется верить, но верится с трудом
Илон Маск, генеральный директор компании Tesla, разослал сотрудникам электронное письмо. В нём он попытался заверить их в том, что автопроизводитель в конечном итоге станет самой дорогой компанией в мире.
Фото: Bloomberg
Данное письмо появилось на фоне сложного года для компании. В 2022 году её акции упали на 68%, причём на 42% лишь в декабре!
Сам предприниматель частично объяснил это падение ростом процентных ставок. Но по словам экспертов, немалую роль в произошедшем сыграла и покупка Маском Twitter — считается, что сделка уничтожила около 675 млрд долларов рыночной капитализации Tesla в 2022 году.
В электронном письме Маск поблагодарил сотрудников Tesla за их работу в 2022 году и призвал сосредоточиться на производстве как можно большего количества автомобилей, чтобы удовлетворить спрос клиентов.
Напомним, что на сегодняшний день самой дорогой компанией планеты является Apple с капитализацией более 2 трлн долларов.