Облачные сервисы МТС ускорят выполнение рутинных задач до 20 раз

Опубликовано 18 апреля 2024, 21:07
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Облачные сервисы МТС ускорят выполнение рутинных задач до 20 разИ позволит заменить нескольких работников одним «роботом»
МТС запустил первый в России облачный сервис автоматизации рабочих процессов
В России начали использовать облачную платформу для роботизации, которая ускоряет повседневные работы в офисе. Этот сервис может делать работу быстрее на 10-20 раз и заменять нескольких сотрудников одним «роботом».
Платформа эмулирует действия человека за компьютером и может работать с любыми программами. Один робот может выполнить работу, которую обычно делают от 4 до 8 человек.
Компании могут использовать эту платформу для автоматизации финансовых, бухгалтерских, HR- и IT-процессов. Многие организации уже перенесли своих «роботов» на российские платформы после ухода иностранных разработчиков.
Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов