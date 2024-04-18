Облачные сервисы МТС ускорят выполнение рутинных задач до 20 раз

В России начали использовать облачную платформу для роботизации, которая ускоряет повседневные работы в офисе. Этот сервис может делать работу быстрее на 10-20 раз и заменять нескольких сотрудников одним «роботом».

Платформа эмулирует действия человека за компьютером и может работать с любыми программами. Один робот может выполнить работу, которую обычно делают от 4 до 8 человек.

Компании могут использовать эту платформу для автоматизации финансовых, бухгалтерских, HR- и IT-процессов. Многие организации уже перенесли своих «роботов» на российские платформы после ухода иностранных разработчиков.