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Облачный игровой сервис Билайн "пересел" на технологии GeForce Now
При этом не обязательно быть абонентом оператора, чтобы воспользоваться сервисом
Облачный игровой сервис Билайн "пересел" на технологии GeForce Now - теперь пользователи Beeline Gaming смогут ощутить все прелести игры в самые современные тайтлы на не самых современных компьютерах.
С соответствующим заявлением выступили представители мобильного оператора, добавив, что сервис будет доступен для всех владельцев компьютеров под управлением Windows, macOS, а также смартфонов на Android. Стоит, правда, отметить, что цена сервиса Билайн составляет 999 рублей в месяц, при этом пользователям не обязательно быть абонентом именно данного оператора.
Напомним, что в свою очередь сервис GeForce Now, который был положен в основу Beeline Gaming, представили в России еще осенью 2019 года. Правда, практически сразу же после выхода из бета-режима, он столкнулся с проблемами в лице отказа некоторых издательств предоставлять свои игры проекту NVIDIA.