Облачный игровой сервис Билайн "пересел" на технологии GeForce Now

С соответствующим заявлением выступили представители мобильного оператора, добавив, что сервис будет доступен для всех владельцев компьютеров под управлением Windows, macOS, а также смартфонов на Android. Стоит, правда, отметить, что цена сервиса Билайн составляет 999 рублей в месяц, при этом пользователям не обязательно быть абонентом именно данного оператора.