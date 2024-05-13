Облака солнечной плазмы затронули Землю по касательной

За последние 24 часа два предсказанных облака плазмы достигли Земли после сильных вспышек на Солнце 10 и 11 мая. Эти выбросы двигались в сторону Земли, но при попадании они оказались не такими сильными, как ожидалось. Сейчас на Земле идут магнитные бури уровня G2-G3, что считается хорошим исходом. Вероятность сильных бурь сейчас почти нулевая.

Сегодня последний день, когда мы можем ожидать умеренные геомагнитные последствия от событий прошлой недели. Самое большое событие, 10–12 мая, одно из крупнейших за всю историю наблюдений, уже прошло. Хотя активность Солнца все ещё высока, вероятность повторения подобных экстремальных событий в ближайшее время крайне мала.