Обманывать — не хорошо: цена разработки нашумевшей DeepSeek R1 оказалась в 400 больше заявленного

Однако исследование SemiAnalysis показывает, что реальные затраты оказались примерно в 400 раз выше — около $1.6 млрд на оборудование и $944 млн на операционные расходы.

Известно, что DeepSeek владеет 10 000 GPU NVIDIA H800 (разработанных для Китая) и 10 000 H100, а также использует H20 AI-ускорители. Эти вычислительные мощности разделяются между DeepSeek и ее материнской компанией High-Flyer.