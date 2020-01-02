Обнародована стоимость новых "умных" часов Xiaomi

Младшая версия Mi Watch Color будет доступна всего за 115 долларов или 7 тыс рублей, тогда как стоимость большинства конкурентов начинается с отметки в 150 долларов. В сети также появилась информация о технических особенностях нового гаджета. Mi Watch Color оснастили 1,39-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 454 х 454 пикселей. Устройство получило аккумулятор, емкость которого составляет 420 мАч, что позволяет ему работать автономно в режиме ожидания 22 дня, тогда как в обычном режиме часы работают порядка 14 суток.