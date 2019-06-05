Обнаружен древнейший рецепт пива

Международная группа учёных сумела определить способ производства алкогольных напитков, которым пользовались древние люди из эпохи неолита.

В исследовании приняли участие учёные из Стэнфордского университета, Чжэнчжоуского университета, Академии общественных наук КНР, Шэньсийского института археологии.

Они изучили осколки глиняной посуды, изготовленной на территории современного Китая 7-9 тысяч лет назад. На гончарных изделиях были обнаружены следы крахмала, грибов и растительных тканей. Всё это ингредиенты для для ферментированных напитков.

Форма посуды указывает на два способа изготовления пива, которыми пользовались древние люди. В одном зёрнам давали прорасти, чтобы часть крахмала превратилось в сахар, во втором изготавливалась специальная закваска для брожения.

Для брожения использовались широкие глиняные сосуды с узким отверстием и тонким горлышком, которые можно было запечатать и предотвратить попадание свежего воздуха.