Обнаружен источник, испускавший таинственный сигнал в космосе

Судя по имеющимся данным, нейтронная звезда с сильным магнитным полем (чем и является магнетар) испускала одновременно и рентгеновское излучение, и радиоволны. Изначально специалисты не могли понять, что именно является источником данных сигналов, в связи с чем было принято решение передать имеющуюся информация обсерваториям со всего мира.

Что интересно, излучение радиоволн не присуще подобному типу небесных тел. Тот факт, что SGR 1935+2154 все же способен на это, ввело специалистов в замешательство. ”Мы никогда ранее не видели, чтобы магнетары испускали радиоволны”, - заявил итальянский астрофизик Сандро Мерехетти.