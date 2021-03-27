Обнаружен маскирующийся под системное обновление вирус на Android

Вирус проникает вместе с приложением под названием System Update, установить которое можно не из магазина приложений. После того, как вирусное ПО оказалось установленным на смартфоне, оно связывается с сервером Firebase, необходимым для дистанционного контроля устройства. Впоследствии данные с устройства пользователя начинают незаметно пересылаться на серверы. Возможности вируса многогранны: кража сообщений, данных о смартфоне, закладок браузера, истории поиска, запись звонков и звуков с микрофона. Кроме того, он может даже снимать фотографии и отслеживать геолокацию.

Согласно данным источников, обнаружить вирусное ПО на устройстве сложно, поскольку оно прячется от пользователя, снижая при этом объем потребляемых сетевых данных.