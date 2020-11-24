Обнаружен новый баг самой дорогой версии PlayStation 5

По словам владельцев новой консоли, их девайс в версии с оптическим приводом может беспричинно начать “крутить” диск внутри раз в полчаса-час. При этом в этот момент игроки могут находиться в совершенно другой игре, скачанной из сети, а не в той, чей диск вставлен в PlayStation 5.

Что интересно, пользователи также жалуются на скорость и громкость прокрутки диска — по их словам, этот процесс вызывает такое ощущение, что в результате всего этого либо диск, либо консоль придут в негодность.

Отметим, что владельцы свежей консоли от Sony разделились на два лагеря: кто-то оправдывает такое поведение игровой приставки необходимостью проверки наличия диска в приводе, в то время как остальные жалуются на брак и требуют заменить их девайс. Что же до самой японской корпорации, то она пока никак не комментирует эту ситуацию.