Обнаружен новый вариант омикрон-штамма, который сложнее выявить, чем изначальный

Наука и технологии
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Обнаружен новый вариант омикрон-штамма, который сложнее выявить, чем изначальныйСтарые способы выявления не работают
Врач Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн предупредил, что новый подтип штамма «Омикрон» — BA.2 — сложнее распознать, чем изначальный штамм — BA.1.
По этой причине специалисты больше не могут использовать старый метод для быстрого выявления омикрон-штамма, так как новый вариант имеет генетическую особенность, препятствующую его классификации.
«Новый подвариант BA.2 не обладает этой характеристикой, поэтому исследователи больше не могут использовать этот быстрый метод», — объяснил Браунштейн.
Источник: Abc