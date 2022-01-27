Обнаружен новый вариант омикрон-штамма, который сложнее выявить, чем изначальный

По этой причине специалисты больше не могут использовать старый метод для быстрого выявления омикрон-штамма, так как новый вариант имеет генетическую особенность, препятствующую его классификации.

«Новый подвариант BA.2 не обладает этой характеристикой, поэтому исследователи больше не могут использовать этот быстрый метод», — объяснил Браунштейн.