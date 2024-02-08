Обнаружен океан на одном из спутников Сатурна возрастом 5−15 миллионов лет

По словам доктора Ника Купера, соавтора исследования и почетного исследовательского сотрудника Физико-химического факультета Лондонского университета королевы Марии, Мимас является небольшим спутником диаметром в 400 км. Его многочисленные кратеры не давали намеков на скрытый «молодой» океан возрастом в 5−15 миллионов лет.

Относительно молодой возраст океана, выявленный через детальный анализ приливных взаимодействий Мимаса с Сатурном, подразумевает, что океан образовался недавно. Это делает Мимас отличным объектом для изучения ранних стадий формирования океана и потенциала возникновения жизни.

Океана, который сформирован относительно недавно, делает спутник объектом для изучения происхождения жизни, отметил Купер.

Открытие оказалось возможным благодаря анализу данных космического аппарата Cassini от NASA, который изучал Сатурн и его спутники более десяти лет. Анализируя тонкие изменения орбиты Мимаса, исследователи смогли выявить наличие скрытого океана и оценить его размер и глубину.