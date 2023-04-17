Обнаружен первый крупный вирус-вымогатель, нацеленный на компьютеры Apple

По данным наших коллег из 9to5Mac, исследователи в области безопасности из MalwareHunterTeam обнаружили следы разработки группы хакеров, предназначенного для компрометации устройств на macOS.

Стоит отметить, что это первый раз, когда программное обеспечение данной группы используется против компьютеров Apple.

Напомним, что ранее LockBit была в основном замечена на атаках в сторону Windows, Linux и виртуальных хост-машин. Связано это с тем, что именно эти операционные системы используются в бизнесе — главной мишени группировки.

Что интересно, сама LockBit занимается тем, что предлагает услуги «вымогательского ПО как сервиса». Группа разрабатывает и поддерживает вредоносный софт, за использование которого и платят её партнёры.