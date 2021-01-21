Обнаружен полезный для продления жизни и снижения риска рака напиток

В ходе научной работы исследователи провели эксперимент на дрозофилах, по итогам которого было установлено, что гранатовый сок способствовует продлению жизни самцов плодовых мух на 18% и самок на 8%. Кроме того, выяснилось, что этот напиток также делает насекомых более активными в течение дня.

По данным специалистов, гранатовый сок имеет в составе вещество уролитин А, которое положительно сказывается на работе митохондрии в клетках. Это, в свою очередь, способствует замедлению процесса старения организма. Также напиток был назван снижающим вероятность появления сердечных заболеваний.